Stichting Stadslandbouw wil vizier op de toekomst en verder met biodiversiteit

Dit laat de stichting in een brief aan de gemeenteraad weten. Onlangs liet het Openbaar Ministerie in een uitspraak weten de illegale bomenkap bij Hoorn80 niet te kunnen bewijzen. Een uitspraak waar de stichting blij mee is: "De burgemeester beschuldigt onze stichting van illegale bomenkap, maar hij kan die niet bewijzen. Ook het OM kan het niet aantonen. "

In de brief benadrukt de stichting dat zij niet verkeerd gehandeld hebben en bieden nogmaals hun excuses aan de raad aan voor de ontstane situatie. Ook zegt Frits Avis graag met de burgemeester om tafel te willen, en de relatie te herstellen. "Want linksom of rechtsom, ooit komen we elkaar weer tegen. We moeten hier uitkomen", vindt het bestuurslid.

Maar volgens Avis zet de burgemeester de hakken in het zand. "De oplossing ligt voor het grijpen. Maar de burgemeester is ervan overtuigd dat we strafbaar hebben gehandeld."

Geen omgevingsvergunning aangevraagd

Wel had de stichting volgens officier van justitie H. Beune een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Ook wel weer bijzonder, zegt Avis. "Ik dacht: 'dit klopt niet'. De gemeente moet een vergunning aanvragen, omdat ze de eigenaar zijn van de groenstrook. Dit staat ook zelfs in het bomenbeleidsplan van de gemeente."

Als referentie verwijst hij naar de afspraken die zijn gemaakt op 5 maart 2021. Hierin staat dat Ed Achterberg, Coördinator en Adviseur Stadsbeheer, de omgevingsvergunning moest aanvragen.



Avis vult aan: "We vinden het onredelijk dat er een beeld wordt geschetst dat onze stichting heeft nagelaten om deze vergunning aan te vragen. Maar we gingen ervan uit, en mochten dat ook doen, dat de gemeente die afspraak zou nakomen."