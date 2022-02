Schijn bedriegt: dit is géén KLM-toestel

Op de Dubaise luchthaven World Central is een bijzonder vliegtuig gespot. Het lijkt sprekend op een Boeing 747-400 van KLM, maar dat kan het niet meer zijn. KLM heeft per slot van rekening al haar Boeing 747's de deur uitgedaan. Het antwoord is eenvoudig: dit is een van de twee voormalige passagiers-747's van KLM die nog niet zijn afgedankt, maar zijn omgebouwd tot vrachtvliegtuig.

Is dit een KLM-Boeing 747? - JetOneX (beeldbewerking NH Nieuws)

De nieuwe eigenaar is vrachtmaatschappij JetOneX uit Bermuda, een dochteronderneming van Longtail Aviation. Voordat de Boeing 747-400 werd omgebouwd en deels opnieuw geverfd, deed het ruim twintig jaar dienst als combi-toestel voor KLM. KLM's voormalige 'City of Vancouver' met het logo van de nieuwe eigenaar (artikel gaat verder onder de foto)

Tot voor kort nog van KLM: de JetOneX-Boeing 747 - JetOneX

Bij zo'n zogenaamde combi was het achterste deel van de passagierscabine een extra ruimte voor vracht. JetOneX heeft de 268 stoelen verwijderd om het toestel geschikt te maken om nog uitsluitend vracht te vervoeren. Bij originele cargo-Boeing 747's kan de neus van het vliegtuig open om de vracht in te laden. Die optie is er niet bij dit voormalige passagierstoestel, maar het heeft wel een extra grote vrachtdeur aan de zijkant. Foto's van het huidige interieur en toen de Boeing 747 nog dienst deed bij KLM op Schiphol (artikel gaat verder onder de foto's)

De JetOneX-Boeing 747 van binnen JetOneX

De JetOneX-Boeing 747 van binnen JetOneX

Het JetOneX-vrachttoestel toen het nog een KLM-747 was NH Nieuws / Doron Sajet Volgende

KLM zou tot in 2021 met de 747's blijven vliegen, maar nam aan het begin van de coronacrisis versneld afscheid van de vliegtuigen om kosten te besparen. Bijna alle jumbo's waren te oud om nog door te verkopen aan andere maatschappijen en zijn naar vliegtuigkerkhoven gebracht. Maastricht JetOneX vliegt niet op Schiphol en is er dus een kleine kans dat de omgebouwde Boeing zich ooit nog in Amsterdam laat zien. Volgens mediapartner Luchtvaartnieuws zou het toestel mogelijk wel dit weekend al naar Maastricht vliegen.