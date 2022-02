WerkSaam Westfriesland profiteerde van Rob en tientallen andere werklozen: "Je hebt geen keus"

Mensen met een uitkering die daarnaast wel regulier werk voor WerkSaam deden, krijgen hiervoor niet betaald. Ook is de kans op een vaste baan erg klein. Dat blijkt uit onderzoek van FNV. Rob van der Linde uit Hoorn was een van hen. "Als je niet komt opdagen, wordt je uitkering gekort."

Na drie jaar in de WW-uitkering te hebben gezeten, kwam hij terecht in de bijstandsuitkering, die door de gemeente wordt uitgevoerd. "De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken, gaat werken. En waar nodig ondersteund wordt", legt Rob uit. "Ze noemen het ook wel begeleiden naar werk. Maar ik merkte daar niks van." De uitvoering van de wet werkte achteraf toch anders en werd uitbesteed aan participatiebedrijven als WerkSaam. Via dat bedrijf kwam de Horinees terecht bij de lopende band van HelloFresh, waar hij gratis producten moest verpakken. "Ik kreeg geen loon. Zelfs geen reiskostenvergoeding." Daarbij had hij nooit eerder achter een band gestaan. "Ze plaatsen je gewoon ergens. Je wordt gewoon aan je lot overgelaten. Je hebt geen keus." Want, zo vertelt Rob: "Als je niet komt opdagen, wordt je uitkering gekort."

Net als vele anderen kwam Rob in de Participatiewet terecht. Voorheen werkte hij als applicatiebeheerder voor een accountantskantoor en KPN, maar na een fusie in 2015 raakte Rob na 37 jaar werken werkloos.

"We hadden het vermoeden dat mensen die in dienst waren via WerkSaam wel regulier werk verrichten, maar hiervoor geen loon kregen. En dat is natuurlijk van de zotte", zegt de bestuurder gepikeerd. "Deze mensen moeten een eerlijke kans krijgen om door te groeien, maar op deze wijze wordt er misbruik gemaakt van hun situatie."

Bom gebarsten

Het bedrijf kwam in beeld nadat WerkSaam 23 betaalde schoonmaakbanen in de gemeente Hoorn had afgeschaft. Dit werk zou voortaan onbetaald gedaan worden door werklozen in een re-integratietraject. "Hier hebben we ernstig bezwaar tegen gemaakt", zegt Overdijk. Na lang wikken en wegen met de wethouder kon de vakbond zes banen redden. "De rest is door WerkSaam ingevuld als re-integratie."

Ook staat er in het rapport hoeveel WerkSaam verdiende dankzij de inzet van mensen met een uitkering. Zo verdiende het bedrijf binnen drie jaar bijna 130.000 euro op een uitzendconstructie met 84 werklozen. "Ze werden verplicht om regulier werk te doen en kregen daarvoor geen loon, maar een minimale vergoeding van anderhalf euro. Te zot voor woorden. Hier hebben we ook ernstig bezwaar tegen gemaakt", zegt Overdijk.



Die is ook stopgezet, vervolgt Overdijk. Maar volgens haar wordt deze constructie nog wel in andere regio's toegepast, zoals bij bureau Schakelkans in Groningen.

Amper doorstroom

Ook is de kans op een vaste baan klein, constateert de bestuurder. "Slechts een handvol werklozen, die via WerkSaam werden geplaatst bij commerciële bedrijven als HelloFresh, Deen of Action, kregen een vaste baan en konden dus uit de bijstand."