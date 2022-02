Acteur Manuel Broekman vrijgesproken van aanranding wegens gebrek aan bewijs

Manuel Broekman is vrijgesproken van het aanranden van een destijds 20-jarige barvrouw. Zij deed aangifte tegen de Amsterdamse acteur: hij zou haar meermaals hebben betast op haar billen, borsten en kruis. De rechtbank oordeelde zojuist dat er onvoldoende bewijs is voor deze verdenkingen.

De 21-jarige vrouw verklaarde dat Broekman haar in een bar in de Amsterdamse wijk De Pijp meermaals bij haar borsten, billen en kruis zou hebben gegrepen tijdens het nemen van een selfie. Lees hier dat verhaal nog eens terug.

Broekman beriep zich in een eerste verhoor bij de politie op zijn zwijgrecht, maar tijdens de zitting twee weken geleden ontkende hij, middels zijn advocaat, de aanranding. Hij is die avond wel (onder invloed van alcohol) in dat café geweest en is er een foto gemaakt.

"Ik word al zeventien jaar gevraagd om op de foto gegaan. Ik kan me dit moment dan ook niet herinneren. Ik heb nog nooit iemand aangerand tijdens zo'n moment", las zijn advocaat voor uit een brief door de acteur. Die pleitte voor vrijspraak vanwege gebrek aan bewijs.

Het Openbaar Ministerie stelde wel degelijk overtuigd te zijn van de aanranding, door de verklaring van de vrouw, maar ook door het feit dat haar barmanager naderhand bevestigde dat ze die avond zichtbaar aangeslagen was. Ook heeft vrouw na die zomer lang therapie gevolgd voor het vermeende misbruik.

Daarom eiste de officier van justitie 240 uur werkstraf, een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een schadevergoeding van 2.000 euro. Volgens de rechter is bij een zedendelict, naast de verklaring van een vermeend slachtoffer, nóg meer ondersteunend bewijs nodig.

De lezing van de barmanager is daarin niet voldoende, omdat het gaat om een zogeheten 'van horen zeggen'-verklaring. Daarmee leunt het teveel op de verklaring van de barvrouw. Broekman wordt dus vrijgesproken.

Brief aan Broekman

De vrouw las tijdens de rechtszaak een brief voor aan Broekman, die overigens zelf niet aanwezig was vanwege 'de vele media-aandacht'. Zijn advocaat stelde dat zijn cliënt vond dat hij geen eerlijke kans meer had tot verdediging. Ook deed hij in de rechtbank een verzoek om de zaak achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.