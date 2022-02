Purmerend neemt schade op na plofkraak: "Het zijn een stelletje idioten"

Het is het gesprek van de dag in Purmerend. Bewoners aan het Wormerplein schrokken zich lam toen vannacht een geldautomaat in hun straat het doelwit was van een plofkraak. "Ik hoorde een keiharde knal. Ik wist meteen dat het de automaat was, want dit was geen vuurwerk", vertelt een bewoner aan NH Nieuws.

"Ik keek uit het raam in mijn keuken en toen zag ik een gast staan met een brommer en ik hoorde een ander schreeuwen 'go go go'", zegt een buurtbewoner die nog vol adrenaline zit.

De twee verdwenen vervolgens op de scooter. "Na tien minuten kwam de politie", vertelt de bewoner verder.

Veel schade

De automaat ligt buiten op het plein van een winkelcentrum en er is veel schade bij een aantal winkels naast de geldautomaat. Het zou gaan om een 'mislukte' plofkraak. De kluis van de automaat zit namelijk nog in het pand. "Het waren van die pannenkoeken. Deze automaat is namelijk extra beveiligd. Het zijn twee onbenullen geweest."

Op dit moment zit een deel van het winkelcentrum nog zonder stroom.

"Schorem"