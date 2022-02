Raad legt bezwaren Uithoornaars naast zich neer: torenhoog flatgebouw komt er

Marco van der Does, die recht tegenover het Amstelplein woont, is woest over het besluit. "Het heeft allemaal geen nut. De wethouder spreekt namens de investeerder en verdedigt alles. Ook wat aantoonbaar onjuist is berekend", laat hij in een reactie aan NH Nieuws weten.

Dat het Amstelplein een make-over nodig heeft, daar is iedereen het mee eens. Het plan van Syntrus/Rabo Pensioenfonds om dit te financieren door een woontoren van 36 meter hoog te bouwen, roept weerstand op. Een petitie tegen het plan, gestart door Van der Does, is inmiddels meer dan 380 keer ondertekend.

Winkeliers maken zich vooral zorgen over de overlast en de parkeerproblemen die zij bij de uitvoering van het plan zien ontstaan. Anne-Marije Sparnaaij van Modehuis Blok sprak zich hierover uit: "No parking, no business", zei ze. Het Amstelplein is op dit moment al heel slecht begaanbaar door werkzaamheden en klanten zijn volgens haar al 'teleurgesteld afgedropen'.

De raad gaf zeven insprekers de ruimte om tijdens de vergadering hun zegje te doen. Onder andere Van der Does sprak zich uit over de hoogte van de toren, maar ook de bewonersvereniging van de Thamerlaan liet van zich horen.

Vooral de parkeerdruk leidde ook bij enkele raadsleden tot kopzorgen. Toch stemde uiteindelijk het overgrote deel van hen voor het voorstel. Alleen Groen Uithoorn en de lokale PvdA-fractie stemde tegen.

'Prachtige oplossing'

Verantwoordelijk wethouder Jan Hazen maakt in zijn reactie tijdens de raadsvergadering duidelijk dat het hier niet om een 'cocreatie' met de gemeente, maar om een particulier initiatief van de verhuurder van het Amstelplein gaat. Over de overlast kunnen winkeliers in gesprek met ontwikkelaar Syntrus Achmea/Rabo Pensioenfonds. Zulke gesprekken zullen volgens hem in een later stadium worden gevoerd. De parkeerbalans voldoet volgens Hazen aan de norm.

De wethouder gaat verder niet in op de hoogte van de woontoren. Hij is vooral erg blij met de toevoeging van 74 woningen. De woningen zijn in zijn ogen een 'prachtige oplossing voor veel senioren voor een stevige huurprijs, maar betaalbaar is altijd rekbaar'. Hazen denkt dat er genoeg vraag is naar dit soort middeldure woningen. De wethouder vindt dat omwonenden genoeg zijn betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp, maar Van der Does is het hier niet mee eens. "Er was maar één informatieavond", zegt hij.

Volgens de Uithoornaar is de enige weg nu nog via de rechter. "De huidige raad heeft geen hart voor het hart van Uithoorn", besluit Van der Does.