Twee ongelukken met gewonden op één dag, op Alkmaarse Bergerhoutrotonde

Op de rotonde aan de Bergerhout in Alkmaar, ook wel Bergerhoutrotonde genoemd, zijn vandaag twee ongelukken gebeurd. Het eerste ongeluk gebeurde vanmorgen vroeg, het tweede rond 20.40 uur vanavond. Het resulteerde in twee gewonden, die beiden werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat een man op een elektrische fiets en een auto tegen elkaar botste op de rotonde. "De man op de fiets is gewond geraakt en is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis", vertelt hij. Waarschijnlijk liep hij hoofdletsel op.

De man in de auto had wat blikschade aan zijn auto. De rotonde is tijdelijk afgesloten geweest, waardoor volgens een getuige een kleine file ontstond. Eerder vandaag was de rotonde ook afgelsoten.

Mediapartner Alkmaar Centraal meldt dat er vanmorgen een scooterrijder gewond is geraakt nadat hij werd aangereden door een automobilist, die vanaf het Scharlo de rotonde op wilde rijden. Hoe ernstig de verwondingen van beide personen waren, is niet bekend.

Tekst gaat door onder het kaartje.