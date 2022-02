Tweede leven voor 'crimineel' meubilair: zitbankjes uit gevangenis naar Zwaags park

Dankzij de duurzame sloop van de 'Glasbak' in Zwaag, is er materiaal vrijgekomen voor hergebruik, zoals celdeuren en oude groene telefooncellen. Ook zitbankjes en basketbalborden behoren tot de collectie. En daar is de gemeente Hoorn maar al te blij mee.

De tien kunststof zitbankjes uit de 'Glasbak' in Zwaag - Gemeente Hoorn

Uitvoerder Eric Zaal van VSM Sloopwerken, die de megaklus coördineert, gaf in januari al aan dat de bankjes een nieuwe bestemming hebben gekregen. En nu blijkt dat de gemeente Hoorn de bankjes voor een kleine prijs heeft overgenomen, en kunnen ook gezagsgetrouwe inwoners tijdens hun wandeling even ervaren hoe het is om te 'zitten'. Zo neemt de gemeente tien kunststof zitbankjes en twee basketbalborden over. De bankjes worden voor een deel geplaatst in het nieuwe park aan de noordrand van Bangert en Oosterpolder. Ook worden ze gebruikt om kapotte bankjes op andere plekken in de stad te vervangen. De basketbalborden gaan naar Team Sport van de gemeente. Een initiatief dat het hele jaar door allerlei sportactiviteiten organiseert. 'Glasbak' tegen de grond Eind oktober werd er gestart met de sloopwerkzaamheden die nu zo'n 2,5 maand bezig zijn. In december ging de iconische glaskoepel – waar de gevangenis haar bijnaam aan te danken had – al tegen de grond. Het dertig jaar oude gebouw ging dicht in 2018, doordat er een overschot aan cellen was. De sloopwerkzaamheden moeten eind februari klaar zijn.



Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws maakte over de sloop van de 'Glasbak' in Zwaag.

'Glasbak' in Zwaag nu echt ten gronde - NH Nieuws