Kopsterke Witte Leeuw wil stap naar eredivisie maken

De dertiende plek op de ranglijst van Telstar geeft nog niet veel reden tot gespreksstof. De Witte Leeuwen hebben een van de laagste begrotingen in de eerste divisie en trekken noodgedewongen spelers aan die de club uit Velsen-Zuid als een springplank zien. Zo iemand is Özgür Aktas. De centrale verdediger ontwikkelt zich zeer sterk dit seizoen.

Een paar weken geleden tegen PSV voor de beker speelde Özgür Aktas zeer verdienstelijk. Hij zette in Eindhoven zijn ploeg op voorsprong en ook in de tweede helft was hij toen nog dicht bij een treffer. Uiteindelijk verloor Telstar nipt met 2-1, maar Aktas gaf zijn visitekaartje af.

Kopsterk

Scoren doet Aktas dit seizoen wel vaker. Tegen PSV in de beker dus, maar ook al vier keer in de competitie. Telkens met het hoofd, zijn belangrijkste wapen.

Tekst loopt door onder de video.