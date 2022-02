Syriër Mo start actie voor KWF: "Voor mijn eerste Nederlandse vriend die kanker heeft"

Mo Daoud (59) gaat morgen een uur lang sportlessen geven op het Hemmeland in Monnickendam om geld in te zamelen voor Koninklijk Wilhelmina Fonds voor Kankerbestrijding. De deelnemers wordt, in het kader van Wereldkankerdag, gevraagd om een bijdrage voor het KWF. Een jaar lang op elke eerste zaterdag van de maand zal Mo zo'n les geven. Hij draagt zijn actie op aan Erik die sinds anderhalf jaar prostaatkanker heeft.

Erik heeft slechte vooruitzichten. "Ik leerde hem kennen als vrijwilliger bij de voedselbank. Hij was mijn eerste vriend in Nederland." Sinds 2016 zijn Mo en zijn gezin in Nederland. Het gezin vluchtte voor de oorlog uit Damascus. "Het was al jaren oorlog en op een gegeven moment onhoudbaar. Zo onveilig en vooral voor de kinderen", vertelt Mo.

Hij, zijn vrouw en drie kinderen hadden voor het uitbreken van de oorlog in Syrië een goed leven. Mo die afgestudeerd was als advocaat, had een eigen sportschool en zijn vrouw Amalia werkte aan de universiteit.

Leen

De toenemende dagelijkse onveiligheid deed hen uiteindelijk beslissen om te vertrekken. Ze gingen via Libanon en Amalia ging vooruit. Mo bleef achter met zijn oudste dochter Leen uit een eerdere relatie. Hij heeft haar moeten achterlaten omdat ze al boven de 18 was en het land niet uit mocht. "Dat is mijn grootste pijn", zegt Mo nu.

Onlangs heeft hij zijn 25-jarige dochter gezien in Libanon. Na een prachtige week was het een bitter afscheid. "Zij moest terug naar Damascus en wij naar Monnickendam. We hebben veel gehuild." Mo doet al jaren pogingen om haar naar Nederland te krijgen. "Ik blijf er mee doorgaan tot ze hier voor mij staat."