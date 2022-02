Amsterdam NL V Jaap Edenbaan tv-decor voor Olympische Spelen: "Ons schaatshart gaat sneller kloppen"

Vandaag gaan de Olympische Winterspelen van start in Peking, maar ook een beetje in Amsterdam. Door coronamaatregelen mogen alleen de mensen die per se aanwezig moeten zijn naar China toe, de rest moet vanuit ons land gebeuren. Zo ook de programma's op televisie. Iedere avond en ochtend wordt het schaatstoernooi vanaf de Jaap Edenbaan in de Watergraafsmeer uitgezonden.

"Ik ben heel trots", laat directeur van de ijsbaan Joris Wouters weten. Dat de Jaap Edenbaan is uitgekozen voor deze speciale gelegenheid is geen toeval volgens hem. "Hier zijn de schaats-successen begonnen. Het was in 1961 de eerste baan van Nederland en de derde van de wereld." Ook Henry Schut, presentator van NOS 'Studio Peking' is enthousiast over de plek. "Het is echt een schaats-sfeer hier. Dichter bij het schaatsen kom je bijna niet."

Tijdens de uitzendingen zullen op de achtergrond de schaatsers op de Jaap Edenbaan te zien zijn. "Er wordt echt altijd geschaatst hier. Het is eigenlijk hondenweer en toch wordt er volop geschaatst", zegt Schut verbaasd. Een extra rondje De schaatsers op de baan hebben zin in het spektakel: "Ik snap de keuze wel, het is een mooie schaatsbaan die al lang bestaat", zegt een man die er wekelijks komt. Een jongen die tijdens een uitje met zijn school op de baan is, wist het nog niet. "Ik vind het cool dat dit in mijn stad is, ik ben trots!"

Of mensen nu een extra rondje gaan maken om op de televisie te komen is nog maar de vraag. Een vrouw heeft iedere week schaatsles op de baan: "Wij leren op dit moment pootje over dus misschien komen we wel klungelend door het beeld geschaatst." De Olympische Winterspelen zijn van 4 tot 20 februari in Peking. Iedere ochtend en avond wordt 'Studio Peking' vanaf de Jaap Edenbaan uitgezonden. Zaterdag beginnen de schaatswedstrijden. Schut hoopt op veel medailles: "Als iedereen gezond blijft, worden het mooie weken."