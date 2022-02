Scooterrijder (19) overleden aan verwondingen na ongeluk Egmond-Binnen

Een jongen van negentien jaar uit Egmond-Binnen is om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn brommer. De jongen raakte vorige week vrijdagmiddag betrokken bij een ongeluk op de Herenweg: hij kwam in botsing met een afslaande automobilist (19). Die is verhoord, zo laat de politie weten.

De scooterrijder reed over het fietspad langs de N512. Ter hoogte van de kruising met het Mooyeveld klapte hij vol in de zijkant van de afslaande auto die uit de richting van Bakkum kwam.

Naar verluidt zag de automobilist de jongeman op de scooter over het hoofd. Dit kon de politie nog niet bevestigen: het onderzoek naar het ongeluk is nog in volle gang.

Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij dus alsnog aan zijn verwondingen overleden. De 19-jarige bestuurder van de auto is verhoord als verdachte. Of hij daadwerkelijk wordt vervolgd moet dus nog blijken.