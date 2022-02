Texelse kunstenares Door Dogger haalt vreemd soort vissen uit zee

De Texelse kunstenares Door Dogger loopt bijna dagelijks langs de dijk bij haar woonplaats Oudeschild op Texel. Het afval dat uit de Waddenzee aanspoelt neemt ze mee en verwerkt ze in haar kunstwerken. Vissen zijn een favoriet van haar. "Ik kom uit een familie van vissers en met mijn kunstvissen zet ik die traditie voort", vertelt Door. In Culture Club een portret van deze eigenzinnige Texelse kunstenares.

Mascara, plastic flesjes, wasknijpers en stukken touw. Door Dogger stopt het allemaal in haar tas als ze haar struintochtje langs de dijk bij Oudeschild maakt. Zo ruimt ze troep op en zo creëert ze weer iets nieuws met het afval. "Die liefde voor de natuur heb ik van huis uit mee gekregen. Mijn moeder was een boerendochter en wees me op alles wat groeide en bloeide." Met het afval maakt ze abstracte portretten, mannetjes in Karel Appel-stijl en bovenal veel vissen. "Ik kom uit een familie van vissers. De naam Dogger komt ook uit de visserij. Een dogger is een kabeljauwvissersboot" vertelt Door "Mijn opa haalde vis uit zee en ik haal kunstvissen uit zee."

Door heeft nu nog haar atelier en expositieruimte in een oud bankgebouw in Den Burg, maar daar moet ze uit. Ze is nog op zoek naar een nieuwe atelierruimte op het eiland. Tekst gaat door onder de foto.

Twintig jaar geleden keerde ze terug naar Texel. Ze voelt zich er op haar plaats. "In de stad zit je zo op elkaar in kleine hokkies. Hier is veel ruimte en kun je ver weg kijken", zegt Door. Naast haar kunst met afval uit zee maakt ze ook schilderijen. Daarop is vaak die wijde blik terug te vinden. In verstilde landschappen, maar ook vaak weer in zeegezichten.

Als kind tekende en schilderde Door al graag. "Dan zei mijn moeder dat ik moest stoppen, maar dan zei ik 'Maar het is nog niet af!'", lacht Door. "Dat fanatieke heb ik nog steeds. Als iets af moet, moet het af." Door volgde de Rietveld academie in Amsterdam en woonde ook een tijdje in de stad.

In Culture Club ook een reportage over de band Lemon. Zij maken al twintig jaar Manchesterpop, een stroming van begin jaren negentig met bands als Happy Mondays, Stone Roses en Stereo Mc's. "Zij mengden dance, soul en pop en maakten er dansbare liedjes mee. Het was de soundtrack van de tweede summer of love met veel XTC en psychedelica", vertelt zanger Ralf. "Wij doen dat op onze eigen manier en noemen het Nedchester, Nederlandse Manchesterpop."

De band is half Amsterdams, half Limburgs. Ralf komt oorspronkelijk uit Gennep, maar verhuisde lang geleden naar Mokum. Bassist Mark en drummer Paul, de broer van Ralf, wonen nog steeds in Gennep. "We hebben een vaste oefenruimte bij onze zus in de achtertuin", lacht Paul. Voor zanger Ralf is dat anderhalf uur rijden, maar hij vindt het niet erg "Al zou ik drie uur moeten rijden. Er is gewoon niks leukers dan spelen." Concerten hebben ze dan weer vaker in het westen van Nederland en dan moeten de bandleden uit Gennep weer lang in de auto. "We komen ook graag in Amsterdam hoor!", lacht Mark.

Publiek

Lemon heeft inmiddels 5 albums uitgebracht en een zesde staat voor dit jaar in de planning. Ze treden regelmatig op, maar de grote doorbraak bleef uit. "Helemaal niet erg. Het is gewoon geweldig om muziek te maken die je zelf bedenkt en als we optreden gaat het publiek altijd los" vertelt Ralf met een brede lach op zijn gezicht.

De nieuwste single van Lemon heet How can you dig that shit en gaat over complotdenkers in coronatijd. "Ik kan er gewoon niet bij dat mensen daar in geloven. Dat we van bovenaf bestuurd worden, dat we chips in onze armen krijgen en dat Bill Gates, de democraten en de hollywoodsterren daar mee te maken hebben", vertelt Ralf. Toch verkettert hij de complotdenkers niet. "Dan zou ik hetzelfde doen als zij doen."

Ralf en zijn band Lemon geloven in peace, love en dat mensen niet slecht zijn. "Ik geloof echt dat de mensen op zich deugen en geen gezeik willen".

Op 15 april speelt Lemon in het voorprogramma van de Britse Stereo Mc's in podium Duycker in Hoofddorp.