Politie vindt vuurwapens bij verkeerscontrole, drie verdachten aangehouden

Bij een verkeerscontrole afgelopen dinsdag in Amstelveen heeft de politie een vuurwapen in een auto aangetroffen. Tijdens een voortzetting van de zoektocht, in de omgeving van de Bosbaanweg die volgende ochtend, vindt de politie nog meer wapens. Alle inzittenden van de auto zijn aangehouden.

Rond 23.45 uur willen agenten een auto, met daarin drie passagiers, staande houden voor controle. De 19-jarige Amsterdamse bestuurder stopt niet, maar gaat er in het voertuig vandoor. Een andere passagier rent weg. Kort daarop vindt de politie de auto op de Bosbaanweg in Amstelveen. De bestuurder is direct aangehouden.

Een 23-jarige Amsterdammer, die ook in de auto zat, wordt in de omgeving van de auto aangehouden. Bij hem in de buurt lag een tas, met daarin een vuurwapen en munitie. De volgende ochtend zoeken agenten nogmaals in deze omgeving en vinden meerdere vuurwapens.

De derde passagier van de auto, een 18-jarige Amsterdammer, heeft zich vandaag gemeld op een politiebureau in Amsterdam-Zuidoost. Morgen worden alle drie de inzittenden voorgeleid aan de rechter-commissaris.