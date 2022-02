Corrie bracht veel troep naar de stranden, Texel is daarom opruimactie begonnen

Door storm Corrie is sinds maandag veel troep aangespoeld op de stranden van de Noord-Hollandse kust. Onder meer hout, touw en veel plastic ligt nu open en bloot op het strand. Op Texel is daarom vandaag gestart met een grote opruimactie. Het door de gemeente ingeschakelde bedrijf is naar verwachting nog een aantal dagen bezig.

Volgens Stichting De Noordzee wordt er de afgelopen jaren veel minder afval gevonden op de stranden. "Dit komt onder andere door verschillende beleidsmaatregelen zoals het verbod op ballonoplatingen in veel gemeenten", legt Zita Veugen van Stichting De Noordzee uit. "Gemiddeld vinden we nog 282 stukjes afval op 100 meter strand - tien jaar geleden was dat 388 - dus het gaat de goede kant op, maar er is ook nog een hoop te doen."

Natuurlijke aanspoelsels

Wel spoelt er met stormen extra veel afval aan op de stromen, 'zowel afval als natuurlijke aanspoelsels zoals harig mosdiertjes, kwallen of zeesterren'. Veugen: "Hoeveel en wat precies is altijd anders en hangt van heel veel factoren af. Afgelopen zomer kwamen we tijdens onze opruimactie meerdere hele oude verpakkingen tegen op het strand, met houdbaarheidsdata uit de jaren '80 en '90. Zolang kan plastic dus in de natuur rondzwerven."

Texel heeft dus een bedrijf ingehuurd om deze week actief het afval op de stranden op te ruimen. "Na de storm van begin deze week is veel hout, zoals pallets, palen, takken en platen, op het strand blijven liggen. Ook zijn veel netten en ander grof afval aangespoeld", aldus de gemeente. "Normaliter wordt hout - met uitzondering van pallets - niet opgeruimd, omdat dit een natuurproduct betreft. In dit geval gaat het echter om grote hoeveelheden. Ook het grove plastic afval en netten worden meegenomen."

Den Helder en Schagen

De gemeente Den Helder geeft aan dat Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) 'de stranden altijd schoon [houdt], dus ook na deze storm'. "Er lag niet veel, paar pallets, een emmer en wat drijfhout en dat is opgeruimd", zegt woordvoerder Regina van de Berg.

Ook de gemeente Schagen zegt niet meer te doen dan anders. "De troep die is aangespoeld op het strand ruimen wij als gemeente zelf op", zegt woordvoerder Lisa de Graaf. Dat gaat om troep als planken, plastic, takken en netten. Als er grotere werkzaamheden zijn, wordt dat wel gedaan door een aannemer omdat er dan zwaarder materieel nodig is."