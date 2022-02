Extra vaccinatiedag in de Noorderkerk in Hoorn

Dat de vakanties er weer aankomen en dat de vraag naar een extra priklocatie in Hoorn toenam, was voor de gemeente reden genoeg om aan de GGD te vragen om ook op 6 februari te komen prikken in de Noorderkerk. "En de GGD geeft aan deze oproep gehoor", vult woordvoerder Harry Katstra aan.

Hoorn krijgt regelmatig reacties binnen van inwoners dat de priklocatie in Hem te ver weg is. Dat is ook iets wat de partij Tonnaer constateerde, waarna raadslid Roger Tonnaer pleitte voor een extra vaccinatielocatie in Hoorn, om zo ouderen de kans te geven zich dichterbij huis te laten vaccineren.

Pilot

"De drempel voor mensen met een beperking of ouderen om naar de locatie in Hem te komen, is vaak hoog. Daarom zijn we met een pilot begonnen om het vaccineren dichterbij te brengen", legt woordvoerder Marieke van Leeuwen uit.

Daarbij moet het aantal gezette vaccinaties in Hoorn omhoog, stelt Van Leeuwen. De vaccinatiegraad – volledig gevaccineerd – blijft namelijk steken op 79 procent, en is daarmee het laagste in West-Friesland. Ook valt de gemeente onder het landelijke gemiddelde, die op ruim 86 procent staat. "Het is dus wenselijk om de vaccinatiegraad te verhogen", zegt zij.

Of de pilot wordt verlengd, durft de woordvoerder nog niet te zeggen. Na het weekend gaan ze daarover in beraad. "De GGD kan niet eindeloos priklocaties openen. We hadden al eerder locaties in de Grote Waal en Kersenboogerd."

Laagdrempelig houden

In de Noorderkerk kunnen inwoners niet alleen terecht voor een boosterprik. Ook diegenen die nog niet eerder zijn gevaccineerd, kunnen daar terecht voor hun eerste prik. Het vaccineren van kinderen is niet mogelijk, benadrukt Katstra. "Iedereen is welkom tussen 09.00 tot 17.00 uur in de Noorderkerk, met ingang aan de Veemarkt", zegt hij.

Katstra vervolgt: "We willen het vaccineren zo laagdrempelig mogelijk houden. Daarom hebben we besloten voor een locatie naast de weekmarkt en niet voor prikpunten in de wijk."



Voor wie 5 en 6 februari te vroeg komt, is er ook nog een mogelijkheid op 12 februari. "Ook dan is de GGD tijdens deze tijden aanwezig in de kerk. Ook mensen uit andere plaatsen zijn meer dan welkom."