Haarlemse benzinepomp aan A200 overvallen, medewerker bedreigd met mes

Een benzinepomp aan de Amsterdamsevaart op de A200 in Haarlem is vanmiddag rond 15.40 uur overvallen. Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat een man een medewerker van het tankstation heeft bedreigd met een mes. De dader is vervolgens weggerend in de richting van het Liewegje.

Bij de overval is er niemand gewond geraakt. Het nog onduidelijk of er iets buit is gemaakt. . De politie is met veel eenheden in de omgeving op zoek naar de dader en wordt ondersteund door de Marechaussee. Ook een hondengeleider aanwezig om te zoeken naar sporen of de dader zelf. Via Burgernet is opgeroepen naar de man uit te kijken.