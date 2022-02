Eerste overwinning bij nieuwe ploeg voor Dylan Groenewegen: ritzege in Saoudi-Arabië

In de massasprint was Groenewegen de snelste. Hij troefte daarin onder andere Caleb Ewan af. De Noord-Hollander werd door zijn teamgenoten uitstekend gepositioneerd in het slot van de vlakke etappe. Daar maakte hij gretig gebruik van en snelde als eerste over de finish.

Groenewegen vertrok onlangs bij de ploeg van Jumbo-Visma vanwege een gebrek aan sportief perspectief als sprinter. Afgelopen dinsdag reed hij zijn eerste wedstrijd in het shirt van Team BikeExchange.