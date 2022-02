Onbegrip partnergemeenten over verzet Enkhuizen: "Treurig dat conflict wordt doorgezet"

De burgemeesters van Stede Broec en Drechterland zijn niet blij dat partnergemeente Enkhuizen naar de rechter stapt. De Enkhuizer gemeenteraad wil zo een korting op de bijdrage aan de ambtelijke samenwerking (SED) afdwingen. De burgemeesters noemen de stap 'treurig'.

Burgemeesters Wortelboer van Stede Broec (links) en Pijl van Drechterland (rechts) - WEEF/Gemeente Drechterland

Enkhuizen betaalt sinds de start van de samenwerking in 2015 het meeste aan de samenwerking: 37 procent, dan wel ruim 13 miljoen euro. Dit, omdat de gemeente de meeste ambtenaren meebracht. De Enkhuizer raad wilde een forse korting, en probeerde dat in december vorig jaar af te dwingen via een hoorzitting bij de provincie Noord-Holland. Er lag weliswaar een compromisvoorstel waarbij Enkhuizen minder zou betalen, maar volgens de raad is alleen een verdeling, waarbij iedere gemeente een derde deel bijdraagt, acceptabel. Irritatie over houding Enkhuizen Na anderhalf jaar praten, bleek tijdens de zitting dat de irritaties bij Stede Broec en Drechterland over die houding al hoog zaten. "Absurd en beschamend dat we hier nu zitten", zei burgemeester Michiel Pijl van Drechterland. Bij de provincie kreeg Enkhuizen nul op het rekest. Gedeputeerde Staten oordeelde dat het voorstel voor een nieuwe verdeling door een onafhankelijke commissie zorgvuldig tot stand was gekomen. Gisteren kondigde vrijwel de volledige Enkhuizer raad, minus het CDA, in hoger beroep te gaan bij de rechter. Volgens het CDA gaat extra procederen niks opleveren, en kost het ook 50.000 euro aan belastinggeld.

Niet in belang van organisatie In een reactie laten de burgemeesters van Stede Broec en Drechterland weten te betreuren dat Enkhuizen naar de rechter stapt. "Het is treurig dat Enkhuizen nu kiest voor een voortzetting van het conflict. Dit is niet in het belang van de SED-organisatie en de onderlinge samenwerking." Met dat laatste wordt ook gedoeld op de ambtenarenorganisatie. Die liet via een verklaring van de ondernemingsraad eerder al weten gefrustreerd te zijn door de hele discussie over de verdeling van de kosten. "Het personeel is gefrustreerd. Ze voelen zich in de steek gelaten." Volgens de Enkhuizer raad moet het gezien worden als een zakelijk conflict en geen bom onder de samenwerking tussen de gemeenten. Stede Broec en Drechterland laten tot slot weten vertrouwen te hebben in de uitkomst van de beroepsprocedure.