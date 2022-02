Door brand getroffen autobandenbedrijf draait weer volop: "Het werk is gewoon leuk"

Als Jack de Ruiter in mei vorig jaar vanuit zijn dakraam richting Broek op Langedijk kijkt ziet hij enorme zwarte rookpluimen. Zijn dochter heeft hem wakker gemaakt omdat er brand is in zijn bandenbedrijf. Hij beseft direct dat zijn levenswerk in vlammen opgaat. Hij wil het niet met eigen ogen zien. "Ik weet van banden, als het eenmaal brandt, dan is het klaar."

Nick Horseling is dan net een jaar aan boord als compagnon en stapt na het alarm direct in de auto om de boel te redden, maar beseft al snel dat er helemaal niets meer te redden valt. "Vlammen tot wel 50 meter hoog", zo schat hij de vuurzee in. Terwijl Nick doorrijdt naar de zaak heeft hij in zijn hoofd de knop al omgezet en bedenkt hoe ze verder moeten, want dit is niet het definitieve einde van de bandenhandel. "Ik ben pas 34 jaar!"

De twee nuchtere Westfriezen zitten niet bij de pakken neer en worden aan alle kanten geholpen door vrienden en kennissen die opslagruimte aanbieden en mooie partijen tweedehands banden kunnen regelen, want dat is voorlopig het grootste probleem. De grote voorraad tweedehands banden is namelijk het hart van het bedrijf. Zonder banden geen handel.

Geur van rubber

De verzekering dekt wel de schade aan het pand maar de bandenvoorraad is een ander verhaal. Jack is inmiddels de 60 gepasseerd en de verzekering vraagt daarom of hij nog wel verder wil. 'Ja natuurlijk wil hij verder', daar is geen discussie over mogelijk, want zonder de geur van rubber kan Jack niet leven.

Binnen de kortste keren is er op het industrieterrein in Broek op Langedijk een ander pand gevonden. Het is iets kleiner, maar daar kunnen de mannen mee leven. "Moet ik voortaan iets kritischer kijken bij de inkoop", stelt Jack vast. Bij de pakken neerzitten staat niet in het woordenboek van Jack en Nick. Hoewel Nick dit werk al 20 jaar doet, verveelt het nog niet. "Het werk is gewoon leuk", vertelt hij.