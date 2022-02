Edamse Jamila dolblij: autosloopbedrijf vindt dierbaar zakhorloge terug

De Edamse Jamila (19) kan haar geluk niet op: ze heeft haar zakhorloge weer terug. Het voor haar dierbare klokje liet ze per ongeluk liggen in haar auto na een ongeluk. Het werd gevonden door een autosloper uit Heerhugowaard die - zonder dat Jamila het zelf wist - weer naar haar op zoek was.

Jamila raakte haar zakhorloge kwijt na een auto-ongeluk in Purmerend. Haar auto raakte total loss en moest naar de sloper. "Ik had alles uit de auto gehaald. Tenminste, dat dacht ik. Mijn klokje zat er nog in", vertelde Jamila vanochtend op NH Radio.

Dat ze het horloge kwijt was, ontdekte ze pas later. "Ik had hem altijd aan mijn spiegel hangen en ik kon hem nergens meer vinden na het ongeluk. Ik dacht, het komt misschien nog wel boven water, maar ik had het nooit verwacht op deze manier."

Dierbaar horloge

Het zakhorloge met inscripties van 'papa' en 'mama' is Jamila erg dierbaar. "Zeven jaar geleden heb ik het gekregen tijdens Suikerfeest. Dat vieren we met familie, cadeaus en lekker eten. Toen heb ik het van mijn ouders gekregen, met hele lieve teksten erin gegraveerd."

"Lieve Jamila, wees en blijf altijd trots op jezelf. Net zo trots als ik op jou ben! Love you forever, ♥ Papa", staat op het horloge. En aan de andere kant: "Mijn hand is voor jou, je leerde er aan lopen. De deuren van mijn hart staan altijd voor jou open! Ik hou van jou, ♥ Mama."

Succesvolle zoektocht

Jamila heeft het geluk dat de autosloper oplette en het zakhorloge vond. Ze lazen de tekst op het horloge en plaatsten vervolgens een oproepje. Daarna ging het snel. "Ik was op werk en ik werd door iedereen gebeld en geappt."

Vandaag heeft ze het voor haar dierbare horloge weer teruggekregen van de autosloper. Ze kan haar geluk niet op.

Het horloge geeft voor haar de goede band met haar ouders aan. Ze vertelde vanmorgen op NH Radio dat het goed gaat met haar ouders. Haar moeder is net thuis na een ziekenhuisopname, Jamila heeft haar baan opgezegd om voor haar te zorgen. "Ze is drie maanden geleden opgenomen met corona, ze heeft in coma gelegen. Ze is nog steeds herstellende met zuurstof thuis, maar gelukkig gaat het elke dag een stukje beter."