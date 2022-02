Jarig hondje Ella zoekt baasje, maar dat wordt steeds moeilijker voor oude asielhonden

Hondje Ella wordt vandaag zeven jaar en dat wordt gevierd in het asiel in Zaandam. Toch heeft de verjaardag van de Stafford ook een donkere kant, want ze is vandaag ook al een jaar zonder baasje. Het asiel merkt dat er steeds meer concurrentie is van bijvoorbeeld Marktplaats en Facebook. Vooral oudere honden met kwaaltjes zoals Ella zijn hier de dupe van en blijven daardoor langer in het asiel.

"Van de vrijwilligers is ze de eerste keus voor het uitlaten", zegt Suzanne Slooves. Het geeft volgens haar aan hoe dol iedereen op Ella is. Toch zijn ze haar liever kwijt, omdat ze een vaste plek verdient.

Omdat Ella ouder is en - volgens de verzorgers - niet moeders mooiste, lopen mensen die op zoek zijn naar een asielhond vaak langs haar heen. Maar ook het aanbod van dieren via internet lijkt zijn tol te heffen. "We zien de afgelopen jaren dat het steeds moeilijker wordt om honden een huis en een baasje te geven", zegt Annemarie Karreman van Dierenzorg Zaanstreek.

Steeds drukker in het asiel

De concurrentie komt dus van verkoopsites als Marktplaats en Facebook. Dat zorgt voor veel concurrentie. En dat terwijl de online dierenhandel eigenlijk niet mag. Ook het asiel merkt er de gevolgen van. Los van dat haar eigen dieren minder snel een baasje vinden, worden er ook veel dieren naar het asiel gebracht die in de coronatijd op verschillende plekken zijn gekocht.

Suzanne hoopt dat er snel iemand is die Ella, ondanks haar kwaaltjes, wil meenemen. Het is niet zo dat ze gelijk meegaat omdat de nieuwe eigenaar wel eerst moet laten zien dat ze een goed thuis hebben voor de jarige Stafford. Tot die tijd wordt ze vandaag nog even in de watten gelegd.