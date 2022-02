Halsema over omstreden inhuur Lennart Booij: "Idee van feestjesplanner niet aan de orde"

Burgemeester Femke Halsema bestrijdt het beeld dat Booij als een 'feestjesplanner' zou zijn ingehuurd. Ze benadrukt dat het jubileum van de stad 'groots en meeslepend' te vieren. "Het moest een tastbare erfenis worden", vervolgt ze. "Iedereen moest daarin kunnen delen. Er moest een groot netwerk worden opgebouwd."

Ze zegt veel begrip te hebben voor de onrust die er in de gemeenteraad is ontstaan. Ze vindt het noodzakelijk dat goed wordt uitgelegd wat er is gebeurd. Volgens Halsema bleek het in 2019 moeilijk om een geschikt persoon te vinden voor de klus. Er is daarbij ook overwogen om de functie in tweeën te splitsen, maar vanuit kostenoogpunt is dat toch niet gedaan.

"Ik verleen geen vriendendiensten", benadrukt ze. Volgens Halsema is Booij geen vriend van haar. "Maakt de heer Booij deel uit van mijn netwerk? Absoluut, zoals duizenden Amsterdammers." Alles is volgens haar gebeurd binnen de gemeentelijke regels. "De suggestie van onderhands dingen gunnen is niet aan de orde."

Ze vindt het uurtarief van 125 euro "veel', maar 'niet exorbitant'. "Het is in verhouding tot de functie." Volgens Halsema had het Lennart Booij veel leed bespaard als er een openbare sollicitatieprocedure was gedaan. Dan was hij waarschijnlijk alsnog als beste uit de bus gekomen, denkt de burgemeester.