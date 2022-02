Halsema legt in gemeenteraad verantwoording af over omstreden inhuur Lennart Booij

Burgemeester Femke Halsema moet vanmiddag tekst en uitleg geven aan de gemeenteraad over de inhuur van de externe programmadirecteur Lennart Booij van Amsterdam 750, het stadsjubileum in 2025. Pas na vragen van journalisten zei het stadsbestuur erachter te zijn gekomen dat de duur waarvoor hij eigenlijk zou worden ingehuurd, in overtreding is met Europese regelgeving. Hij wordt daarom per 1 februari niet meer ingehuurd. Bovendien zijn er vragen over de hoogte van zijn onkostenvergoeding.