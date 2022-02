OM eist 135.000 euro van Harsco voor grafietregens die 'zwarte sneeuw' veroorzaakten

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank een geldbedrag van 135.000 euro geëist tegen slakverwerker Harsco Metals voor het veroorzaken van grafietregens. Het RIVM bevestigde eerder al dat in deze grafietregens zware metalen als lood en vanadium zaten, die gevaarlijk kunnen zijn voor bijvoorbeeld buitenspelende kinderen.

Dat schrijft Trouw op basis van informatie van het ANP. Volgens het OM zou een deel van de boete die opgelegd wordt voorwaardelijk moeten zijn. De officier van justitie acht het bewezen dat de slakverwerker niet genoeg heeft gedaan om de explosies te voorkomen die de grafietwolken veroorzaken.

De grafietregens leidde destijds tot veel onrust bij mensen die in de omgeving van Tata Steel wonen. Het RIVM bevestigde die zorgen in de zomer van 2019 al: toen kwam een rapport naar buiten waaruit duidelijk werd dat in de grafietregens onder andere lood, mangaan en vanadium zaten. Deze zware metalen vormen een gevaar voor onder andere buitenspelende kinderen.

Grafietregens

Harsco, gevestigd op het terrein van Tata Steel, verwerkt slak, een restproduct bij de productie van staal. Door explosies bij het verwerken van slak ontstaan stofwolken, die later grafietregens kunnen worden. Volgens het OM heeft Harsco in 2018, 2019 en 2020 overtredingen begaan omdat ze de explosies niet wisten te voorkomen.

Gisteren werd bekend dat het OM een strafrechtelijk onderzoek start naar zowel Harsco als Tata Steel voor het bewust in gevaar brengen van de gezondheid van omwonenden. Het OM gaat daarin mee in de aangifte die advocate Bénédicte Ficq namens 1.100 mensen en bedrijven deed.