Op Haarlemse daken in beschermd stadsgezicht mogen zonnepanelen

Haarlem biedt meer ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen in het zicht op daken van woningen in het beschermd stadsgezicht. Eenderde van de woningen valt hieronder, bijvoorbeeld ook de jaren-dertigwoningen uit de vorige eeuw die veelal in Haarlem-Noord staan.

De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met verruiming van de regels. Tot nu toe mochten de zonnepanelen op deze vaak karakteristieke rode daken niet in het zicht geplaatst worden. Op een plat dak en aan de achterkant was wel veel toegestaan. Door nu meer aan de voorkant toe te staan, hoopt de gemeente dat meer inwoners overgaan tot het leggen van zonnepanelen.

Legplan

Enige voorwaarde is wel dat er een 'goed' legplan moet komen, waarbij de panelen netjes verdeeld over het dak worden geplaatst, en hetzelfde als bij de buren in de straat. Dat legplan moet bij de vergunningsaanvraag goedgekeurd worden. Op aandringen van een meerderheid van de raad wordt dit nu ook toegestaan op vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen.

Wethouder Floor Roduner vindt dat wel risicovol. Hij wil waken voor 'verrommeling'. "Het plan is om 750 terrajoules energie op te wekken in de stad, en met deze verruiming gaan we dat halen. Als we later meer willen, kunnen we de regels nog meer verruimen." Maar de raad wilde toch de meeste ruime interpretatie van het versoepelen van de regels.

Voor monumenten wordt nog geen uitzondering gemaakt. Daar mogen alleen zonnepalen op geplaatst worden uit het zicht. Maar ook daar heeft de meerderheid van de raad afgedwongen dat er zo min mogelijk belemmerende criteria zijn.