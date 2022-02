Haarlem komt met coronapolsbandje voor toegang tot horeca en cultuur

Een avondje 'kroeghoppen' of meerdere culturele instellingen bekijken op een dag wordt makkelijker met de coronapolsband. Toon je vanaf morgen bij een loket in het centrum jouw coronacheckapp en legitimatie dan ontvang je het draagbare coronatoegangsbewijs. Met dit bandje heb je een dag toegang tot horeca en culturele instellingen in Haarlem.

Sneller naar binnen

Volgens de gemeente zijn horeca en cultuur veel tijd kwijt aan het controleren van coronatoegangsbewijzen. Gasten moeten daardoor langer wachten en er moet extra personeel worden ingezet. Het polsbandje zou deze lasten kunnen verminderen.

Het nieuwe toegangsbewijs om je pols is een dag geldig en iedere dag heeft zijn eigen kleur. Het loket waar je het bandje kan halen, komt in de Lepelstraat, bij de Grote Markt. Zoals het er nu naar uitziet, is het loket geopend van 11.00 uur tot 20.00 uur. Het is nog niet bekend hoelang het loket er blijft.

Controle

Voor eigenaren van culturele instellingen en horeca wordt er gekeken of er een subsidie kan komen voor het controleren van de polsbandjes.