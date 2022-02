Diemer-speld voor muziekfanaat Diny (75), 'dokter adviseert om te blijven spelen'

Klarinet inspireert tot grote dingen, in ieder geval wat Diny Koremans (75) betreft. Ze richtte Muziekschool Diemen op, bleef jarenlang betrokken als bestuurslid én speelt al 55 jaar in orkesten. Ze is niet onopgemerkt gebleven: maandag werd haar inzet beloond met de Zilveren Diemer-speld.

"Op mijn hoogtepunt speelde ik in vijf of zes orkesten, al mijn avonden waren bezet," vertelt Koremans. Nog steeds is ze elke maandagavond te vinden bij de repetitie in de Diemer Harmonie. "Na al die jaren vind ik het nog altijd fijn om muziek te maken, door muziek voel je verbinding met anderen."

Afgelopen maandag mocht Koremans tijdens haar repetitie de Zilveren Diemer-speld in ontvangst nemen, een speld voor mensen die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de plaatselijke gemeenschap.

Klarinet spelen is gezond

Zelf speelt Koremans vanaf haar elfde klarinet. "Ik denk dat iedereen die zelf muziek maakt dit herkent. Muziek maken geeft voldoening en maakt me blij. Het is echt mijn passie en het ontspant mij."

Niet alleen geeft het voldoening, voor Koremans is het spelen ook nog heel gezond. Ze heeft een longaandoening en het blazen op de klarinet helpt daartegen. "De dokter adviseert om te blijven spelen, dus dat doe ik."

Nieuwe muziekschool

Een belangrijke verdienste van Koremans is de Muziekschool Diemen. In 1986 stapte ze naar de burgemeester van Diemen. Er moest een professionele muziekschool komen, want de harmonie waar zij speelde had nieuwe leden nodig. Daarbij wilde ze mensen de gelegenheid bieden muziek te maken, omdat het voor haar een belangrijke toevoeging aan haar leven is.

De burgemeester was enthousiast en twee jaar later was de muziekschool een feit. "Je kunt je aanmelden met welk instrument je maar wil spelen, dan zoeken wij een docent. Behalve misschien de doedelzak… het lijkt me lastig daar een docent voor te vinden."

Na de opzet trok Koremans haar handen van de school af, tot de school in 2009 haar hulp weer hard nodig had. "Er waren toen problemen, dus werd ik er bijgehaald. Met een nieuw bestuur en nieuwe strategie hebben we voor bijna drie keer zoveel leden gezorgd. In die tijd werd er volop bezuinigd op muziekscholen, maar gelukkig deed de gemeente Diemen dat niet. Dat was bijzonder, daardoor konden wij dit mogelijk maken."