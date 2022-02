Besmette Alkmaarse coach van Japanse schaatsploeg mist start Spelen

Johan de Wit heeft corona opgelopen en verblijft nu in een isolatiehotel in Beijing. Daardoor mist de 42-jarige coach van het Japanse schaatsteam de start van de Olympische Spelen.

Al zeven jaar lang is Johan de Wit de coach van de Japanse ploeg. Nu moet hij vanuit zijn hotel in Beijing zijn schaatsers volgen via de tv. De Alkmaarder mag weer uit isolatie als hij twee keer negatief is getest.

De opening van de Olympische Spelen is morgen en zaterdag beginnen de eerste schaatswedstrijden in de Chinese hoofdstad.