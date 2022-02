Monteur zwaargewond in Grootebroek, hulpdiensten rukken massaal uit

Een monteur is donderdagmiddag zwaargewond geraakt. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws/WEEFF. Tijdens het werk raakte de arm van de man bekneld onder een as van een vrachtwagen.

Over zijn toestand is nog niets bekend.

Meteen werd groot alarm geslagen en kwamen brandweer, politie en ambulances naar het adres aan De Middend in Grootebroek. De brandweer is ter plaatse om de monteur onder de vrachtwagen vandaan te krijgen.

Het ongeluk kon gebeuren doordat een as inzakte op de monteur, die onder de vrachtwagen bezig was met een storing. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend.

