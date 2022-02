Gevaarlijke kruising N248 krijgt eind deze maand drempels en snelheid gaat omlaag

De gevaarlijke kruising Kanaalweg/Wadweg op de N248 van Schagen naar Kolhorn wordt eind deze maand aangepakt. Dat laat wegbeheerder Waaksaam weten. De kruising krijgt verkeersdrempels en de maximumsnelheid gaat er omlaag van 80 naar 50 kilometer per uur.

Het deel van de N248 tussen hectometerpaal 6.6 en 7.2 wordt afgesloten voor auto's. Zij worden omgeleid via de N241 en N242. Fietsers kunnen wel gewoon gebruik blijven maken van de weg. Bestemmingsverkeer mag geen gebruikmaken van de kruising en moet ook omrijden. Nood - en hulpdiensten kunnen in geval van spoed wel doorrijden.

Op de weg zijn de afgelopen jaren meerdere dodelijke ongelukken met fietsers gebeurd. Bewoners hadden daarom om maatregelen gevraagd. In september gaf de provincie aan dat daar gehoor aan zou worden gegeven: zowel op de kruising met de Wadweg als die met de Waardpolderweg zou de maximumsnelheid worden verlaagd en zouden drempels komen.

Bij de kruisingen met de Wadweg en Waardpolderhoofdweg steken dagelijks duizenden scholieren over van en naar Schagen. In 2019 overleed een 14-jarige scholier die de weg wilde oversteken en in november 2020 overleed een 16-jarige scholier na een aanrijding.

Na de laatste aanrijding startten omwonenden een petitie voor aanpassingen aan de N248. De meer dan 6.000 handtekeningen werden overhandigd aan de gemeente Hollands Kroon, als reactie daarop liet de provincie dus weten daadwerkelijk iets aan de weg te gaan doen.