Bussumse cafébaas blij met actie om nachtleven open te gooien

"Iedereen verdient de nacht om zichzelf te leren kennen of te zijn", luidt het Instagram-statement dat oproept om het nachtleven weer open te gooien. Daan Westenburg, eigenaar van feestcafé de Boemel, is blij met het tegengeluid. "Het is belachelijk dat we nog dicht zijn."

Het uitgaansleven ligt al 96 weken op zijn gat. Waar de kroegen en discotheken als eerste gesloten werden, staan zij achter in de rij om nu weer open te kunnen. Met de actie willen de initiatiefnemers het nachtleven openen: "Niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht", aldus initiatiefnemer Joost Gimbel. Boemelen Westenburg is blij met het initiatief. De onzekerheid duurt volgens hem namelijk maar voort. Hij hoopt dat de overheid inspeelt op de actie en dat er eindelijk weer perspectief komt. "Een routekaart zou fijn zijn, zodat we weten wat ons te wachten staat en in welke stappen wij de deuren mogen openen." Westenburg hakt dit weekend de knoop door of hij 12 februari zijn feestcafé opengooit. Ouderwets Boemelen vergt namelijk de nodige voorbereiding. Personeel klaarstomen en bestellingen plaatsen. "Ondanks dat je alles wil voorbereiden, blijf je voorzichtig. Dit alles kan nog altijd een heel duur grapje worden."

Onder welke voorwaarden het nachtleven weer open gaat, maakt de café-eigenaar niet erg veel uit. Zo zou hij een 1G-beleid niet een gigantisch probleem vinden voor zichzelf, maar voor collega's ziet hij wel een probleem. "Het haalt wel de spontaniteit in het horecaleven weg. Bij de horeca staan normaal de deuren altijd open." 'Persconferentie' Een aantal dagen geleden kondigde het initiatief ‘De Nacht Staat Op’ een eigen persconferentie aan. Via Instagram betoogde Gimbel beter bekend als Hoax LeBeau, waarom het nachtleven zo belangrijk is. Het plan ligt volgens Gimbel klaar, hij gaat graag in gesprek met iedereen die ideeën heeft rondom de mogelijkheden.