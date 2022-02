Man (57) verdacht van doen valse melding over schietpartij en gijzeling in Den Helder

Een 57-jarige man uit Nieuwegein wordt ervan verdacht gisteren een valse melding te hebben gedaan bij de politie over een schietpartij en gijzeling op de voormalige rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Hij is aangehouden en zit nog vast.

Iemand meldde gisterochtend rond 11.00 uur bij de politie dat er geschoten zou zijn in een bedrijfspand op de oude rijkswerf Willemsoord in Den Helder en dat er iemand zou worden gegijzeld. Ook zou er iemand gewond zijn. Daarop rukte de politie groots uit en doorzocht ze met onder andere de recherche en de Koninklijke Marechaussee het terrein.

Maar er werd niets gevonden: geen dader en geen slachtoffer. Het onderzoek werd daarna verplaatst naar een pand aan de Nieuweweg in Den Helder. Er waren aanwijzingen dat dit pand er mee te maken zou hebben. "De melding klonk heel serieus", zegt politiewoordvoerder Erwin Sintenie. "Daarom hebben we ook zo groot uitgepakt."

Aangehouden

Ook aan de Nieuweweg werd niets gevonden. Later op de dag zijn er twee mannen aangehouden. Een van hen is weer vrijgelaten, hij wordt niet meer verdacht. De andere man, een 57-jarige man uit Nieuwegein, zit nog vast en wordt verdacht van het doen van een valse melding. Volgens de woordvoerder was de man niet in Den Helder aanwezig toen hij de melding deed.

Over een motief is nog niets bekend.