Zandvoortse raad houdt slag om arm over toekomst manege Stal De Naaldenhof

Het is nog onduidelijk of manege Stal De Naaldenhof in Bentveld plaats zal gaan maken voor vijf vrijstaande woningen na 2028. De Zandvoortse raadscommissieleden vinden dat er nog te veel vragen onbeantwoord zijn om een duidelijk standpunt in te kunnen nemen. De eigenaren van de manege willen over een aantal jaar woningen bouwen op de grond, maar daarvoor moet wel het bestemmingsplan worden veranderd door de gemeente. De ruiters hopen dat de gemeente daar niet aan meewerkt.

De eigenaren spraken woensdagavond de raadscommissie toe. De boodschap was helder: in 2028 gaan ze sowieso met de manege stoppen. Ze hebben de pachters, met wie ze overigens een goede band hebben, al 16 jaar uitstel gegeven. Maar nu is het echt klaar, stellen ze.

De familie wil vijf woningen bouwen op de grond. Een plek waar ze een diepe emotionele band mee hebben. Ze willen er zelf ook gaan wonen. Investeren in het opknappen van de manege zien ze niet meer zitten.

Manege De Naaldenhof ligt tegen de Amsterdamse Waterleidingduinen aan en een paar honderd ruiters, jong en oud, volgen er hun lessen. Het merendeel wil dat de manege behouden blijft, omdat zij en hun paarden dan niet meer in de nabije omgeving terecht kunnen, zo stellen ze.

Stikstofuitstoot

De Zandvoortse raadsleden hebben veel begrip voor de beweegredenen van de eigenaren, maar willen ook denken aan het maatschappelijk belang en of de bouw van dure woningen wel aansluit op de toekomstvisie van de gemeente. Het college staat wel positief tegenover woningbouw, onder meer omdat het past bij de huidige bebouwing in de omgeving. Het verkeer zal ook flink teruggedrongen worden en de stikstofuitstoot op het naastgelegen Natura 2000-gebied zal verminderen als de paarden weg zijn.

Wethouder Ellen Verheij-De Haas zegt verder geen middelen in te kunnen zetten om de manege te behouden, omdat die keuze bij de eigenaren ligt. Na alle insprekers gehoord te hebben, zitten de raadsleden nog met veel onbeantwoorde vragen. Ze willen bijvoorbeeld weten of het bijbehorende stikstofonderzoek correct is uitgevoerd. De komende tijd zal het college deze vragen beantwoorden. Over twee weken moet de gemeenteraad een besluit nemen.