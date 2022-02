Huis CDA-raadslid Enkhuizen bekogeld met eieren: "Ik beschouw dit als intimidatie"

Het huis van Enkhuizer CDA-raadslid Gerhard van Galen is bekogeld met eieren. Hij vermoedt dat het te maken heeft met zijn politieke werkzaamheden. "Ik schrok me kapot en beschouw dit als intimidatie", vertelt hij aan NH Nieuws/WEEFF. Hij heeft aangifte gedaan van het incident.

Hard bewijs heeft hij er niet voor. Maar juist gisteren werd bekend dat het CDA als enige partij in de Enkhuizer gemeenteraad niet wil dat de gemeente naar de rechter stapt om de kostenverdeling van de ambtelijke samenwerking met Stede Broec en Drechterland aan te vechten.

"We zijn bij de provincie in het ongelijk gesteld, we moeten ons verlies nemen", zegt Van Galen daarover. "Verder procederen zet de verhoudingen met de partnergemeenten op scherp en is zonde van het belastinggeld." Volgens hem kost juridische bijstand Enkhuizen 50.000 euro. Bovendien ligt er al een voorstel waarbij Enkhuizen minder hoeft bij te dragen.

Geschrokken

Van Galen zat nietsvermoedend voor de tv toen het gebeurde. "Ik schrok me wezenloos. Ik ben naar buiten gegaan om de lafaard op te sporen." Hij heeft de dader niet kunnen vinden, maar zegt wel aanwijzingen te hebben. Ook beschikt zijn woning over een camerasysteem. "Ik kan niets zeggen wat daar op te zien is. Ik heb alle informatie aan de politie doorgegeven."

Op advies van loco-burgemeester Dorus Luyckx heeft hij aangifte gedaan bij de politie. "Ze nemen het zeer serieus. Het zou mooi zijn als ze de lafaard te pakken krijgen" De politie zelf wil vanwege de privacyregels niks kwijt over het incident.

Beloning

"Als iemand het met me oneens is, prima. Stuur een e-mail zou ik zeggen: [email protected]. Dan beantwoord ik die", zegt Van Galen. Hij looft ook een beloning uit. "Tips over de dader mogen naar mij of de politie worden gestuurd. De gouden tip beloon ik met 250 euro."