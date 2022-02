Charterschepen niet blij met plannen Natuurmonumenten: "Een gemiste kans"

Schippers van charterschepen uit Enkhuizen en Hoorn, die dagtochten naar de Marker Wadden maken, zijn niet blij met de nieuwe aanlegregeling die Natuurmonumenten heeft ingevoerd. De beheerder van de natuureilanden wil de tarieven namelijk verhogen. Ook mogen ze nog maar twee uur blijven. "Dat is voor onze doelgroep veel te weinig, de tijd is zo om."

Charterschipper Onne van der Zweep aan het stuur van de Schuttevaer - Onne van der Zweep

Natuurmonumenten vindt dat het op de Marker Wadden te druk wordt. Dat meldt Omroep Flevoland. Met de nieuwe regeling kunnen ze beter de natuur beschermen en beheren. Hierdoor mogen er voortaan elke dag maar vijf charterschepen aanmeren, die overigens ook maar twee uur mogen blijven. Ook mogen ze niet overnachten, zoals jachtschepen of particuliere schepen dat wel mogen. Onrust onder schippers De aanlegregeling rond de Marker Wadden zorgt voor veel onrust onder schippers van de charterschepen, waarmee ze dagtochten en zeilvakanties met betalende passagiers maken. Zo ook bij charterschipper Onno van der Zweep, van de tweemasttjalk de Schuttevaer, die samen met Debby Doodeman uit Blokker vogelexcursies vanuit Enkhuizen naar de Marker Wadden organiseert. Vroeger gingen ze altijd naar De Kreupel, een vogeleiland boven Andijk. Maar het eiland was alleen toegankelijk voor de vogels zelf. "Toen we te horen kregen dat de Marker Wadden een aanlegsteiger kreeg, goed voor vier grote charterschepen, waren we daar natuurlijk erg blij mee." Onder de pannen voor een dag Samen met mede-schipper Trudy Harding en Doodeman stelde hij een duurzaam dagpakket samen, dat goed aansloot bij de waarden van Natuurmonumenten, zo vertelt Van der Zweep. Tijdens de coronajaren voeren ze 40 keer uit. Wel met minder gasten, stelt hij. "Wat ons uniek maakt, was dat we vier uur konden aanmeren. Dat valt nu met de nieuwe aanlegregeling en tijdssloten weg."

Nu moeten ze een vast bedrag betalen, dat zwaar weegt op de schipper, vindt hij. "Ook mogen we nog maar twee uur blijven. Dat is voor onze doelgroep veel te weinig, de tijd is zo om. Ze willen er een bijzonder daguitje van maken, vogels spotten en lekker wandelen." Hij vervolgt: "Het pakket dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, kunnen we nu niet meer waarmaken. Voor de meesten van ons is het een pain in the ass. De beheerder van de natuureilanden is veel strenger geworden." Ook Van der Zweep heeft het gevoel dat de charterschepen worden afgescheept, en dat Natuurmonumenten de eigen veerdienst 'oneerlijk laat concurreren'. Hij hoopt dan ook dat Natuurmonumenten de bruine vloot weer omarmt. "Ze hebben gelukkig al wat water bij de wijn gedaan, een goede stap vooruit." Tekst gaat verder onder de foto.

Een vogelexcursie naar de Marker Wadden - Trudy Harding & Onno van der Zweep

Want na overleg met charterschepenvereniging BBZ heeft Natuurmonumenten de regeling iets aangepast, zegt Doodeman. "Eerst mochten schippers hun ligplaatsreservering niet annuleren, maar dat is nu aangepast. Nu kan een reservering tot een maand van tevoren geannuleerd worden, maar dan verrekenen ze nog wel de administratiekosten van 25 euro." Doodeman vindt het fijn dat er naar de schippers wordt geluisterd. "Maar dat wil nog niet zeggen dat we staan te jubelen over de prijzen en het aantal gasten aan boord." Vrij rigide Paul van Ommen, directeur van de BBZ, is blij met de aanpassingen en begrijpt dat Natuurmonumenten verantwoordelijkheid moet nemen om de natuur beter te beschermen, maar zegt wel dat de 'pijn hiermee nog niet weg is'.



Hij vervolgt: "Het lijkt erop dat mensen die gebruik maken van de veerdienst van Natuurmonumenten langer op het eiland mogen blijven dan onze passagiers die met een charterschip komen. Daar hebben we ook vragen over gesteld. Is het speelveld wel gelijk genoeg?"

Verder noemt hij de annuleringsregeling en passagierscapaciteit 'vrij rigide'. "Het betekent dat onze schippers nóg eerder dan een maand vooraf moeten afzeggen. Daar heb ik moeite mee. Ik hoop dat we in gesprek blijven en verder komen. Dat we tot elkaar komen in onze behoeftes, wensen en standpunten." Als een schipper een reservering doorgeeft van maximaal 25 gasten, moet deze vooraf 150 euro betalen. Als ze toch een gast extra meenemen, dan valt het schip in een andere prijscategorie, waar de schipper 300 euro voor moet betalen. "Dan vallen ze letterlijk buiten de boot, want dan moet de schipper opeens meer gaan betalen. Er zit geen speling tussen." Daarom stelt Van Ommen een ander prijssysteem voor, namelijk dat een schipper per persoon moet betalen. "Zo nemen we het financiële risico weg."

Charterschip de Schuttevaer op de Marker Wadden met vogelaars - Trudy Harding & Onno van der Zweep