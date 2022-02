Amsterdam wil zelfbewoningsplicht voor koopwoningen 1 april in laten gaan

Het Amsterdamse college van B en W wil de opkoopbescherming op 1 april dit jaar invoeren voor zes op de tien bestaande koopwoningen in de stad. Dat betekent dat voor huizen met een WOZ-waarde tot en met 512.000 euro geldt dat de koper er zelf moet gaan wonen en de woning de eerste vier jaar niet mag verhuren. De woningen kunnen dan niet meer opgekocht worden door beleggers om daarna duur te verhuren.

Wethouder Wonen Jakob Wedemeijer: “In Amsterdam is op dit moment 1 op de 3 woningen in handen van particuliere beleggers. De laatste wooncijfers laten zien dat duizenden koopwoningen van de markt zijn gehaald en als dure huurwoning worden verhuurd. De prijs van een koopwoning is de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld, tot gemiddeld zes ton. Met de opkoopbescherming voor bestaande koopwoningen maken starters en middeninkomens meer kans op een koophuis.”

Er zullen wel uitzonderingen gelden voor panden waar al eerder andere afspraken over zijn gemaakt.

Het voorstel wordt op 9 februari besproken in de raadscommissie Wonen en Bouwen en ligt een week later ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Als de raad instemt kan de nieuwe regeling dus op 1 april ingaan.