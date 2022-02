Amsterdamse Bloemenmarkt moet van stadsdeel op de schop: "Maak er een soort Dappermarkt van"

Bloemverkoper Jan Stins zegt dat de stalhouders al tijden hebben aangegeven dat het belangrijk is om de graffiti te verwijderen. "En 's avonds verlichting zodat het veiliger is, het ziet er nu niet uit. Wij willen daar graag wat aan doen." En Stins en zijn collega's willen ook graag dat er gehandhaafd wordt op de kwaliteit van hun producten. De markt staat er niet meer goed op sinds aan het licht kwam dat er te weinig bollen in een zakje zaten en sommige ook helemaal niet uitkomen. "Wij verkopen alleen maar bollen met een kwaliteitskeurmerk", aldus Stins.

Enquête

Het stadsdeel heeft een enquête uitgezet onder Amsterdammers over wat zij willen met de markt die sinds 1861 er al is voor planten en bloemen. "We hebben gekeken wat hier verkocht wordt. Dat zijn geen goede bloemen, dat zijn geen goede bollen. Amsterdammers komen hier bijna niet meer en dat willen we graag veranderen", aldus Micha Mos van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum.



De uitkomsten van de vragenronde worden over een paar weken verwacht, Mos wil niet vooruitlopen over wat voor veranderingen de stad dan nadenkt. Een voorbijgaande Amsterdammer heeft nog wel een suggestie: "Ken je die markt in Oost? Met die noten en shit. Dat moeten ze hier doen man."