Inspectie: beveiligers Schiphol niet goed beschermd tegen corona

De beveiligingsbedrijven op Schiphol doen te weinig om hun personeel te beschermen tegen coronabesmettingen. Dat meldt de Arbeidsinspectie in een brief aan vakbond CNV, die in handen is van NH Nieuws. Ook ontbreekt adequaat toezicht op de naleving van de maatregelen die de verspreiding van het virus kunnen voorkomen of beperken.