Margriet maakt tassen van gered leer: "Ik wil daar gewoon de hele dag mee bezig zijn"

Margriet Meijer maakt al tien jaar tassen en kan er inmiddels van leven, maar ze wil meer. Graag wilt ze ook andere creatievelingen leren ondernemen, zodat ook zij kunnen leven van hun bedrijf. "Makers zijn zo ongelooflijk bescheiden, daar moet echt iets aan gebeuren."

Tassen maken van afgedankt leer - NH Nieuws

Bescheiden is Margriet Meijer zeker niet. Ze is vooral trots op de tassen die ze maakt en verkoopt. Dat laatste is precies waar veel creatieve geesten moeite mee hebben. Margriet is het wel gelukt om met haar handgemaakte tassen genoeg geld te verdienen voor een normaal bestaan. En die kennis wil ze graag met andere 'makers' delen. Speciaal daarvoor heeft ze een nieuwe onderneming bedacht. Die ondernemingszin heeft ze niet van huis uit meegekregen. Margriet is na haar modeopleiding gaan werken als inkoper, maar ontdekte al snel dat ze daar niet gelukkig zou worden. Leveranciers uitknijpen om een paar cent extra te verdienen voelde niet goed. Omdat ze voor zichzelf geen geschikte tas kon vinden besloot ze deze zelf te ontwerpen. "En laat mijn probleem nou toevallig ook het probleem van een heleboel andere mensen zijn", zo blikt Margriet monter terug. Een eenvoudige basic tas die met extra vakken aan ieders wens is aan te passen en gemaakt van afgekeurd leer. Dat laatste blijkt een gouden greep want veel potentiële klanten vinden dat een goed verhaal.

Quote "Makers zijn zo ongelooflijk bescheiden, daar moet echt iets aan gebeuren." Margriet Meijer, tassenmaker en coach

Juist dat verhaal is volgens Margriet zo belangrijk. Een goeie tas is niet zo moeilijk te maken, maar het gaat er vooral om dat je er een persoonlijk verhaal bij verteld. Dat maakt het volgens de tassenmaker uniek. "Ik maak een supertas, is niks, dat gelooft niemand". Margriets zoektocht naar de ideale tas vinden de mensen herkenbaar. Margriet is blijkbaar geboren met een extra 'marketing-orgaan'. "Ja dat zit ergens tussen je hart en je onderbuik", aldus de tassenmaker. Maar wie niet over dat orgaan beschikt kan bij Margriet Meijer aankloppen om te leren hoe je je zelfgemaakte waar aan de man kunt brengen. Ze heeft het idee dat ze op de wereld is om anderen te helpen. Om op haar bek te gaan zodat anderen niet meer op hun bek hoeven te gaan. Een missie dus!