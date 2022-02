Twee wegbezuinigde KLM-collega's starten eigen bedrijf in kunstbloemen

Met een 'gouden handdruk' stonden KLM-collega's Madeleine Braun en Marjolein de Nood op straat in coronatijd. Ze vonden met kunstbloemen een gat in de markt en runnen nu hun eigen zaak vanuit hun kantoor op een industrieterrein in Amsterdam.

Om in tijden van corona het hoofd boven water te houden, moest er flink gesneden worden in het personeelsbestand van luchtvaartmaatschappij KLM. Wie een vast dienstverband had bij de 'blauwe familie' was verzekerd van een mooie toekomst. Zo ook Madeleine Braun en Marjolein de Nood, collega's op het Amstelveense hoofdkantoor. Tot voor kort was er geen vuiltje aan de lucht en leek hun bedje gespreid. Kunstbloemen Maar toen de luchtvaartmaatschappij 'gouden handdrukken' in de strijd gooide, zag de wereld er voor Madeleine en Marjolein opeens heel anders uit. Wat het ene moment nog een vaag en ludiek plan leek, zag er het volgende moment uit als een begin van een eigen bedrijf. Want de vrouwen ontdekten dat veel bedrijven op de kleintjes gingen letten waardoor de abonnementen voor verse bloemen opgezegd werden. Kansen voor kunstbloemen! Inmiddels hebben Madeleine en Marjolein het pluche van KLM ingeruild voor een werkruimte op een anoniem industrieterrein aan de rand van Amsterdam. Hier worden de boeketten met kunstbloemen samengesteld die regelmatig rouleren langs vele kantoren. De kunstbloemen van nu zijn nauwelijks van echt te onderscheiden. Wie goed kijkt, ontdekt zelfs verlepte blaadjes. Eigen baas Het leven als 'eigen baas' bevalt de vrouwen goed, maar ze zijn wel blij dat ze samen Flox Flowers bestieren, want zo nu en dan slaat de twijfel toe. Ze missen de ondersteunende diensten van KLM: een haperende laptop werd daar direct voor je gerepareerd, terwijl ze nu alles zelf moeten doen. Leuk, maar het gaat niet altijd goed. Ook de administratie bleek lastiger dan gedacht. Maar samen slaan ze zich er wel doorheen. Het uitgebreide netwerk dat ze hebben overgehouden aan KLM komt goed van pas bij het startende bedrijf. "Dat kan ik iedere startup aanraden", zegt Madeleine. "Zorg dat je een goed netwerk opbouwt want 'koud' mogelijke klanten bellen is echt vreselijk." De zaken gaan voorspoedig en de groei zit er goed in, maar dat geldt niet voor de kunstbloemen.