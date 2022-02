Bijna 8 op de 10 vrouwen op straat geïntimideerd in Amsterdam: "Ik heb weleens een mes meegenomen"

Nafluiten, roepen en zelfs achterna gezeten worden. Veel vrouwen maken dagelijks vormen van straatintimidatie mee in de stad. "Wat mij vooral is bijgebleven is dat iemand zei: mag ik je beffen voor 200 euro? Toen kwam ik net van een examengala van school. En dan zegt iemand zoiets, dat is natuurlijk wel raar."

Op straat wordt dit beeld bevestigd, bijna alle vrouwen die worden aangesproken hebben voorbeelden van intimidatie die ze mee hebben gemaakt op straat. Veel vrouwen geven aan voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals bellen met iemand wanneer ze alleen op straat zijn of altijd samen naar huis fietsen. Maar dat is niet alles. "Ik heb weleens een mes meegenomen om mezelf te kunnen verdedigen", zegt een Amsterdamse.

Uit een landelijk onderzoek van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) is gebleken dat 77 procent van de vrouwen tussen de 12 en 25 jaar oud in Amsterdam in de afgelopen twee jaar is lastiggevallen op straat. Deze percentages liggen in de stad 10 procent hoger dan in niet-stedelijke gemeenten.

"Ik kom uit Brabant en als ik in Amsterdam kom is de intimidatie op straat veel erger"

In de stad ligt het percentage hoger dan in niet-stedelijke gemeenten: "Ik kom zelf uit Brabant en als ik in Amsterdam kom is het wel echt veel erger", geeft een vrouw aan op straat. Vrouwen schrikken niet van het percentage: "Vaak als je door Amsterdam loopt heb je er best wel snel last van."

De oplossing volgens voorbijgangers: "Je moet zelf bedenken dat het niet prettig is om iemand zomaar aan te spreken laat op de avond. Vooral niet als iemand in z'n eentje is en jij met een hele groep bent. Dus laat iemand gewoon met rust."