Verkoopprijs huizen in Haarlem hoger dan Amsterdam: "De piek is nog niet eens bereikt"

Omgeving Haarlem is de afgelopen jaren een van de duurste woongebieden van Nederland geworden. De woningen hebben een gemiddelde verkoopprijs van ruim zeshonderdduizend euro in het vierde kwartaal van 2021, blijkt uit cijfers van de NVM. Dat is het hoogste bedrag van alle regio’s in de provincie in dat kwartaal.

Panden in Haarlem - Marc Kleen/Unsplash

"De piek is nog niet eens bereikt. De woningmarkt zal de komende jaren in Haarlem nog erg krap blijven", zegt Steven Lagerweij, algemeen directeur van makelaarsgroep Vivantus. De enorme vraag naar koopwoningen in omgeving Haarlem heeft volgens Lagerweij te maken met de gunstige ligging. "Dichtbij Amsterdam, de duinen en het strand. Voor heel veel mensen is dit een ideale plek om te wonen." Haarlem wordt als een soort randstad van Amsterdam gezien. "Sommige Amsterdammers zien Haarlem zelfs als een dorp omdat het er een stuk rustiger is. Ook de woningen zijn nog iets goedkoper dan in Amsterdam. Al wordt dit verschil steeds kleiner", zegt Lagerweij.

'De zaken zijn omgedraaid' De landelijke gemiddelde verkoopprijs van een huis is momenteel ruim vierhonderdduizend euro. Voor starters wordt het steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden. "Het woningaanbod loopt achter. Om de woningnood op te lossen moeten er in tien jaar een miljoen nieuwe woningen gebouwd worden, honderdduizend per jaar dus. Met de middelen die er nu zijn gaat dat niet lukken", zegt Marc van der Lee, woordvoerder van de NVM. In 2008 waren de problemen precies andersom: minder vraag dan aanbod. Volgens Van der Lee is er toen niet genoeg vooruit gedacht. "Er is een lange tijd weinig gebouwd waardoor de zaken nu zijn omgedraaid. Er is niet goed gekeken naar de gevolgen hiervan in de toekomst." Woningen in de randstad zijn volgens de NVM het meest gewild waardoor de prijzen daar toenemen. "Doordat de verkoopprijzen in een stad relatief duurder zijn dan in de gebieden er omheen, gaan er steeds meer mensen in de randstad wonen. De woningen zijn ruimer en er is meer ontspanning te vinden."

Quote "In 2021 zijn alle tussenwoningen in het Kleverpark boven de vraagprijs verkocht" Steven Lagerweij, directeur van makelaarsgroep Vivantus

Er wordt vaak gedacht dat investeerders en beleggers een grote rol spelen in de woningnood van omgeving Haarlem, maar in de praktijk blijkt dit mee te vallen. Uit cijfers van de NVM blijkt dat er in 2021 maar 8 procent van de woningen werd gekocht door investeerders of beleggers. Dit is 3 procent minder dan in 2019. De verwachting is dat dit de komende jaren verder zal afnemen door de zelfbewoningsplicht. Ook het aantal Amsterdammers dat woningen in Haarlem koopt wordt overschat. In het Kleverpark is het aantal Amsterdammers met 24 procent afgenomen ten opzichte van 2020.

"Het Kleverpark is een uitschieter op het gebied van populaire woonwijken in Haarlem. Het afgelopen jaar zijn alle tussenwoningen boven de vraagprijs verkocht", aldus Lagerweij. Over heel Haarlem is 91 procent van alle tussenwoningen boven de vraagprijs verkocht. Daarnaast duurt het gemiddeld negentien dagen voordat een tussenwoning in Haarlem verkocht is. Dat is nog nooit zo kort geweest.

Bouwen, bouwen, bouwen Net zoals vele andere gemeenten zal Haarlem meer gas moeten geven op nieuwbouw ontwikkelingen in en rond de stad om de woningcrisis te stoppen. "Er zijn veel locaties geschikt om te bouwen zoals het HFC Haarlem stadion, Sonneborn terrein, Deliterrein en ontwikkellocatie Fietsenfabriek." Door te weinig capaciteit bij de gemeente komt het regelmatig voor dat de vergunningen voor een nieuwbouwproject pas vele maanden later beoordeeld kunnen worden. "Mede hierdoor en vanwege de lage rente gaat het nog wel even duren voordat de gemiddelde verkoopprijs gaat afnemen."

Cijfers Agglomeratie Haarlem In het vierde kwartaal van 2021 was de gemiddelde verkoopprijs van een huis in Haarlem 613.479 euro. Dit is een stijging van 20.4 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal zijn er 777 woningen verkocht in dit kwartaal.