Plastic soep in Zaanse sloot: "De dieren zijn het inmiddels gewend"

Plastic, karton, flesjes en andere troep. Het is een rommelige bende in de sloot aan de Teakhout in het Zaanse Westerwatering. Bewoners zeggen dat het al maanden - sommigen spreken zelfs over jaren - aan de gang is. "Ik zie het gewoon achteruitgaan."

"Al die rommel in de sloten, het is vreselijk", zegt een voorbijlopende meneer. "Vooral voor de mensen die hier wonen, die willen van de zomer ook lekker in hun tuintje zitten toch?"

Ook bewoonster Ina Heiblom ergert zich eraan. Ze vertelt dat er twee weken terug een bootje kwam om de rommel weg te halen. "Dat is toen aan de kant gelegd maar niet weggehaald. Dus alles ligt weer in de sloot. Dat schiet niet op. Je moet het ook opruimen, anders heeft het geen zin."

Dieren

Bewoner Joey tipte NH Nieuws over de rommel. Hij denkt dat die van de aangrenzende bouwplaats komt. Wat hem vooral steekt is de overlast die de rommel geeft voor de dieren in het water. "Heel veel dieren zijn het inmiddels gewoon gewend. Dat vind ik nog wel het ergste, het is hun leefomgeving."

