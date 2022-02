Mysterieuze 'gijzeling' in Den Helder houdt politie en marechaussee hele middag bezig

De voormalige rijkswerf Willemsoord in Den Helder is vanmiddag door onder meer de politie, recherche en Koninklijke Marechaussee afgespeurd na een melding van een gijzeling. Er werd geen slachtoffer of dader gevonden, maar het onderzoek loopt nog.

"We hebben massaal ingezet na een melding van een zwaar geweldsincident", zegt politiewoordvoerder Erwin Sintenie. De melding bleek te gaan om een gijzeling, meer details kon de politie vanwege het lopende onderzoek nog niet delen.

Om te voorkomen dat de potentieel gegijzelde door de gijzelnemer naar een andere plek was meegenomen, werd op meerdere plekken op de voormalige rijkswerf Willemsoord gezocht.

Sintenie: "Op verschillende locaties op Willemsoord hebben we gezocht, maar er iets niets aangetroffen. Geen slachtoffer en geen dader." Het onderzoek wordt voortgezet, maar nu op een andere locatie dan Willemsoord. Of dit in of buiten Den Helder is, wil de woordvoerder niet zeggen.