Wapens en chemische stoffen gevonden na inval in Hilversumse woning, bewoner opgepakt

Een Hilversummer is gisteren door de politie opgepakt na een grootschalige inval in zijn huis aan de Minckelersstraat. Dat bevestigt de politie. Na de inval werden meerdere wapens en tot nu tot onbekende chemische stoffen gevonden.

Waarom de politie binnenviel in de Hilversumse woning is nog niet bekend. De politie laat niet meer los dan dat de inval was vanwege een al langer lopend onderzoek van de recherche.

De inval zelf trok gistermiddag veel aandacht, omdat naast de politie, ook de brandweer en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie er aan te pas moesten komen om onderzoek te doen in het huis.

Verdachte nog vast

De politie laat vandaag weten dat de opgepakte bewoner, een 40-jarige man, nog steeds vast zit. Hij wordt onder meer verdacht van verboden wapenbezit, maar meer kan de politie vanwege het onderzoek nog niet zeggen. Het is ook onduidelijk welke chemische stoffen zijn gevonden bij de inval.