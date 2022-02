Er valt heel wat te kiezen: in Haarlem doen 18 partijen mee met de verkiezingen

De gemeente Haarlem heeft woensdag de voorlopige lijst gepubliceerd van partijen die zullen strijden om de zetels in de gemeenteraad op 16 maart. Daaronder zijn een aantal nieuwkomers.

Belang van Nederland (BVNL), DENK, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en de partij Blanco doen voor de eerste keer mee in Haarlem. Lijsttrekker van laatstgenoemde partij is Pieter Vonck, onder meer bekend geworden als lid van de Haarlemse Bomenridders.

Alle partijen binnen de huidige gemeenteraad doen ook weer mee. Er is echter één wijziging wat dat betreft, Liberaal Haarlem is namelijk opgegaan in Hart voor Haarlem.

De officiële kandidatenlijsten zullen vrijdag bekend worden gemaakt, in totaal zijn er nu 387 kandidaten aangemeld. De partij Blanco heeft slechts twee kandidaten op de lijst staan, bij de VVD valt iets meer te kiezen, namelijk uit 40 kandidaten.

Huidige coalitie

De coalitie bestaat op dit moment uit de partijen PvdA, GroenLinks, CDA en D66. Onlangs besloot de raad dat burgemeester Jos Wienen aan een tweede termijn mag beginnen. De aanbeveling voor herbenoeming gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uiteindelijk wordt Wienen bij Koninklijk besluit beëdigd voor een volgende termijn van zes jaar.