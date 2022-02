Hilversumse cafetariabaas zoekt inbrekers op na zoveelste plundering

In de nacht van vrijdag 28 januari werd er bij Cafetaria de Egelshoek voor de zoveelste keer ingebroken. In plaats van aangifte te doen, koos eigenaar Arthur Ides er deze keer voor het heft in eigen hand te nemen: hij heeft de foto's van de inbrekers op social media geplaatst in de hoop dat ze herkend worden.

In de vijftien jaar tijd dat Cafetaria de Egelshoek gevestigd ligt aan de Noodweg in Hilversum is er volgens Ides al zes à zeven keer ingebroken. De locatie lokt dit naar eigen zeggen uit, omdat de authentieke snackbar nou eenmaal op een donkere plek tussen bos en heide zit. Bij één van de vorige inbraken hield de politie aan de overkant van de straat een aantal jongens aan met een kassalade en inbreekgerei. De jongens hadden destijds het geluk dat het geen heterdaadje was, daarnaast waren zij met handschoenen aan te werk gegaan. De politie heeft de zaak daarom laten schieten. Eigen rechter Juist daarom heeft Ides het deze keer helemaal anders aangepakt. Ondanks de relatief kleine buit is Ides ‘die gasten helemaal zat’. Het gaat hem in deze niet alleen om het geld, maar juist om het principe. Ides deelde een aantal camera beelden op Facebook. Ondanks dat dit verboden is, werd het bericht al 671 keer gedeeld en zorgde de post zelfs voor een aantal tips.

Quote "Wij hebben het voorwerk gedaan, op een presenteerblaadje kan de politie het krijgen." Arthur Ides - cafetariabaas

Nadat een paar tips dezelfde kant op wezen, is Ides samen met een vriend verhaal gaan halen. In de hoop het samen met de dief op te kunnen lossen, zonder de politie in te schakelen. De jongen ontkende echter glashard, daarom staat er deze week toch een afspraak op de planning om aangifte te doen bij de politie. "Wij hebben het voorwerk gedaan, op een presenteerblaadje kan de politie het krijgen." Politie teleurgesteld Gister heeft de politie een bezoekje gebracht aan het Cafetaria. Niet om de aangifte op te pakken, maar om verhaal te halen. Zij vroegen zich af waarom zij in de krant moesten lezen dat zij hun werk niet goed deden. Ides heeft hier een eenvoudig antwoord op: "Dan moet je maar beter je werk doen", tot nu toe belanden zijn aangiftes naar eigen zeggen op een stapel en gebeurt er helemaal niks mee.