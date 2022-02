Kaj Munk College met de tijd mee: leerlingen maken podcast over schoolleven

Een tiental leerlingen van het Kaj Munk College in Hoofddorp maakt - buiten school om - een podcast over het leven van een middelbare scholier. Ze bespreken thema's als 'hoe kies je een school', hobby's en 'fame'. Ook het onderwerp seksualiteit wordt niet geschuwd. De gesprekken worden onder begeleiding van docenten opgenomen in een professionele studio in de school.

De leerlingen van de 'Kaj Munk Podcastclub' zijn op dinsdagmiddag hard bezig met de voorbereidingen voor de volgende opname. "Wij maken een podcast en ik ben verslaggever. Dus ik ga op onderzoek uit, ik stel vragen aan mensen en ik maak verslagen", vertelt Mauro Baas (16).

Zijn collega-verslaggever Ruben (13) vertelt waarom hij het maken van een podcast zo leuk vindt: "Je bent zelf de baas, er zijn alleen leraren ter begeleiding. Het is een activiteit waarbij het om de leerlingen gaat, en niet om de leraren. Daarnaast motiveert het ook echt om naar school te gaan."

Seksualiteit en pesten

Nadat de opnames tot in de puntjes zijn voorbereid, wordt de podcast opgenomen in een vergaderzaal die omgetoverd is tot studio. Tijdens deze opnames worden verschillende thema's besproken. "Dat kunnen ook onderwerpen zijn die voor sommigen ongemakkelijk zijn", stelt Emily van den Braak (16). "Denk bijvoorbeeld aan seksualiteit, onzekerheden over je lichaam of pesten."

De eerste aflevering van de podcast genaamd 'Access Next' staat online. De volgende aflevering komt over ongeveer zes weken online.