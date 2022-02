Opgevangen stel komt niet opdagen en is weer dakloos: 'Belachelijk en ondankbaar'

Half januari kon de Nieuw-Vennepse Marieke Akerboom het niet maar aanzien. Zij nam een dakloos stel in huis, dat in een blauw tentje in de buurt bivakkeerde. Buren, kennissen en andere mensen kwamen massaal in actie. Er werd werk, onderdak en kleding voor het stel geregeld. Nu komt er aan dit sprookje een niet zo happy end: de twee verschenen nooit op werk en zijn uit hun woning gezet. "Ik schaam mij kapot", aldus een aangedane Marieke.

Ze zijn sinds donderdag al niet op het werk verschenen en niet of nauwelijks bereikbaar, vertelt Marieke. "Ze hoeven niet eens de hele dag te werken, maar helemaal niet komen en niks van je laten horen kan echt niet." Daarnaast kreeg Marieke via Facebook-berichten binnen dat het stel schulden had en geld aannam om klussen te doen, maar deze vervolgens niet uitvoerde. "In Zwolle en Duitsland zou het stel veel mensen hebben gedupeerd." Gedupeerden Onder anderen Esther uit Zwolle stuurde Marieke een bericht. "Ik zag de video op tv en zei tegen mijn man, 'moet je kijken, daar heb je die galbak'." Esther vertelt verder: "Bij ons kwamen ze aan met het verhaal dat ze weinig werk en geld hadden, dus besloten wij ze te betalen voor het solderen van een aantal versterkers." Nadat Esther de spullen om te solderen had gekocht en het stel geld had gegeven voor de klus, zijn ze er met alles vandoor gegaan. "Dan voel je je wel stom hoor, in de toekomst vertrouw ik nu niet zomaar iemand meer en betaal ik achteraf", aldus een boze Esther. Werk Volgens Esther zou het stel in Zwolle voor meerdere uitzendbureaus hebben gewerkt, waar ze ook vaak niet zijn komen opdagen. Vervolgens zijn ze daar uit de buurt vertrokken. Voordat ze werden opgevangen door Marieke, werkten ze in Nieuw-Vennep ook kort voor een uitzendbureau. Eerder maakte NH Nieuws deze reportage over de opvang van het dakloze stel. Tekst gaat verder onder de video.

Marieke vertelde eerder hoe zij het stel aantrof en welke acties er nu genomen worden - NH Nieuws

"Ze kwamen uit het niets aanlopen op zoek naar werk en een verblijfplaats. We hebben ze dat aangeboden, maar werken deden ze niet. Volgens mij waren ze alleen ‘s nachts wakker", aldus een medewerker van het uitzendbureau. Na twee dagen zijn ze weer vertrokken. Hierna hebben ze een paar honderd meter verderop in Nieuw-Vennep de blauwe tent opgezet, waar Marieke ze later in aantrof. Confrontatie Afgelopen dinsdag heeft Marieke samen met de nieuwe werkgevers en verhuurders van het stel besloten dat de maat inmiddels vol is. Ze zijn met z'n allen naar het appartement toe gegaan om het stel te confronteren. Het was even na tienen in de ochtend, maar de twee lagen nog steeds in bed. Binnen lagen bananenschillen en zakken chips op de grond. "Het was een zwijnenstal en zij zag eruit alsof ze dagen niet gegeten had, ik kon wel door de grond zakken, de tranen schoten in mijn ogen", vertelt Marieke aangedaan.

